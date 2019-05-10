شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يتبنى تفجير سوق جميلة فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن التفجير الانتحارى الذى استهدف مساء أمس الخميس سوقا تجاريا شرقى العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح تنظيم داعش ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة أن الانتحارى منفذ العملية كان يرتدى حزاما ناسفا قام بتفجير نفسه فى منطقة جميلة بمدينة الصدر العراقية، مما أسفر سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وكان انتحارى قد فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة الواقع فى مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.