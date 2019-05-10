شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يتبنى تفجير سوق جميلة فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن التفجير الانتحارى الذى استهدف مساء أمس الخميس سوقا تجاريا شرقى العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح تنظيم داعش ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة أن الانتحارى منفذ العملية كان يرتدى حزاما ناسفا قام بتفجير نفسه فى منطقة جميلة بمدينة الصدر العراقية، مما أسفر سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وكان انتحارى قد فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة الواقع فى مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يتبنى تفجير سوق جميلة فى العاصمة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.