شكرا لقرائتكم خبر عن سالفينى ينتقد تدخل سفينة للبحرية الايطالية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى تدخل سفينة تابعة للقوات البحرية الايطالية لإنقاذ 40 مهاجراً قبالة مياه ليبيا.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد قال فى تصريح للصحفيين "لا أريد أن يكون هناك وزير يدافع عن الحدود ووزير آخر ينقل المهاجرين إلى إيطاليا"، فى إشارة إلى زميلته وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا، التابعة لحركة خمس نجوم.
وأضاف سالفينى، زعيم حزب الرابطة الطرف الثانى فى الائتلاف الثنائى الحاكم، "أنا فى انتظار الوثائق، وبحكم أن المسألة من اختصاصى، فلن أحدد أى ميناء إيطالى لإنزالهم".
وأضاف "بالطبع، إن إنقاذ الأرواح فى البحر هو واجب على رجال ونساء البحرية، لكننى طلبت توضيحاً فيما إذا كان المهاجرون داخل المياه الليبية ولماذا لم يتم استدعاء خفر السواحل الليبى، الذى تدخل أمس لإنقاذ 216 شخصًا".
وأشارت الوكالة إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التى يحدث فيها جدلا بين سالفينى وترينتا بصفة خاصة وبين قادة قطبى الائتلاف الثنائ الحاكم فى إيطاليا بصفة عامة، نظرا لاحتدام التنافس السياسى بين الحزبين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى.
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