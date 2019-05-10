دعوة أممية لانتقال سلمي للسلطة في السودان

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وقال حق، خلال مؤتمره الصحافي أن المنظمة الأممية تحث جميع الفرقاء على إجراء حوار شامل تلبية لاحتياجات المرحلة.

ومن جهته أشار مستشار الأمين العام، نيكولاس هايسوم، أن اجتماعا عقد مع المجلس العسكري الانتقالي والذي أعلن فيه اجتماع هايسوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاز عملية انتقالية بقيادة مدنية.

كما أكد قادة المعارضة أن "الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني"، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.

​ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.