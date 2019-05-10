مفتي بلغاريا: للأناضول الحق في تغطية هجمات إسرائيل على غزّة

صوفيا/ الخليج 365

قال المفتي الأعلى لمسلمي بلغاريا، مصطفى عليش حاجي، إن وكالة الخليج 365 وغيرها من المؤسسات الإعلامية الدولية، لديها الحق في تغطية الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، بحرّية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حاجي، خلال برنامج إفطار رمضاني أقامه مساء الخميس، لممثلي وسائل الإعلام في العاصمة البلغارية صوفيا.

وأدان حاجي بشدّة قصف إسرائيل قبل أيام للمبنى الذي يضم مكتب وكالة الخليج 365 في غزة.

وتابع: "نحن لا نقبل مثل هذه الهجمات على الإطلاق، وسنقف ضدها بحزم قدر الإمكان".

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وأكّد المفتي الأعلى في بلغاريا على امتلاك مسلمي غزّة حق العيش بحرية.

وشدّد على ضرورة عدم استهداف مكاتب أي من المؤسسات الإعلامية.

والسبت الماضي، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب الخليج 365، بـ 5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.



ويعمل في مكتب الخليج 365 الذي بدأ نشاطه في قطاع غزة عام 2012، 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.



ومنذ لحظة الاستهداف، واصل طاقم الوكالة العمل بكامل طاقته، وتغطية أحداث التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

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