"الوفاق الليبية": حفتر تجاوزه الزمن ولا دور له مستقبلا (مقابلة حصرية)

المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا مهند يونس، في حوار مع الخليج 365:

- دخول مليشيات حفتر لـ4 مدن كان مفاجأة، إلا أن قوات الوفاق استوعبت الموقف بسرعة

- حكومة الوفاق لا تعتبر حفتر قائدا عاما للجيش الليبي وإنما انقلابي يقود مليشيات مسلحة

- الحكومة تعتبر حفتر "مجرم حرب" ولا يملك أي صفة رسمية في الدولة

- جار توثيق الجرائم التي يرتكبها حفتر وسيتم إعداد مذكرات قضائية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية

- قطع الإمدادات أفشل قدرة حفتر العسكرية على التقدم

- "الوفاق" تدرس إن كان هناك حاجة لتعديل في الهياكل العسكرية وستتخذ الإجراءات اللازمة

- تركيا تعترف بحكومة الوفاق الشرعية، وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي

- قصف إسرائيل مكتب وكالة الخليج 365 في غزة "أمر مرفوض رفضا قاطعا"

- مليشيات حفتر اختطفت الصحفيين الليبيين محمد القرج ومحمد الشيباني

إسطنبول/محمد شيخ يوسف، مصطفى دالع/ الخليج 365

قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبي، مهند يونس، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر "تجاوزه الزمن، ولن يكون له أي دور في العملية السياسية في المستقبل".

**دولة مدنية

وأوضح يونس، في مقابلة مع الخليج 365، أن الحوار السياسي "سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم، إلا أنهم جميعا يتطلعون لبناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة، وليس فيها مكان لحكم الفرد".



ويضيف أن "الأساس الجديد للحوار السياسي، يتمثل في أنه لا تفاوض مع حفتر (الذي يقود الجيش في الشرق)، لأن المجلس الرئاسي والحكومة (المعترف بها دوليا)، لم تعد تعتبره شريكا في أي مفاوضات سياسية، فلا يمكن أن يكون لمنقلب يسعى إلى الوصول للحكم بالمدفع، دور في بناء دولة مدنية ديموقراطية".

**شروط وقف النار

يونس، تحدث أيضا عن شروط حكومة الوفاق لأي وقف إطلاق نار، بالقول "أي دعوة لوقف القتال لا تتضمن إبعاد حفتر ومليشياته إلى الأماكن التي لا تمثل خطرا على الليبيين، فإنها تعتبر نوعا من العبث، وهي دعوات مرفوضة".

ويتابع: "القتال انتقل إلى خارج مدينة طرابلس، ويجري حاليا الإعداد لهجمات ستلحق خسائر كبيرة بالعدو وتحقق هزيمته".

**من الدفاع للهجوم

ويشير أن قوات الحكومة تحقق تقدما كبيرا على جبهات القتال ضد قوات حفتر، وحاليا "يتم التحضير لهجمات كبيرة وواسعة تبعد العدو عن (حدود) طرابلس، تمهيدا لملاحقته".

وأفاد أن قوات الحكومة، "انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، واستعادت العديد من المواقع التي كان يسيطر عليها العدو، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة جداً به، وأسر العديد من عناصره".

وردا على سؤال حول أسباب سقوط المدن الأربعة الرئيسية (صبراتة، صرمان، غريان، ترهونة) في يد حفتر مع انطلاق الهجوم، يجيب: "الحكومة كانت تستعد للملتقى الوطني الجامع، الذي كان يعول عليه بشكل كبير في إنهاء الانقسام السياسي، والانتقال إلى الاستقرار".

**عنصر المفاجأة

ويستطرد: "توجهات الحكومة كانت سلمية، لذلك لم يتم الإعداد للحرب، وكان دخول مليشيات حفتر لهذه المدن نوعا من المفاجأة، إلا أن القوات الحكومية استوعبت وبشكل سريع الموقف، وردت العدو وكبدته خسائر فادحة، وتمكنت من التحول من حالة الدفاع إلى الهجوم".

وحول مطالب نواب بتعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لقائد جديد للجيش، يوضح أن "الحكومة لا تعتبر حفتر، قائدا عاما للجيش، ومطالبة بعض النواب بذلك يعتبر رأيًا منهم".

**تعديل هيكلة الجيش

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ويردف: "الحكومة تدرس حسب مجريات الأحداث إن كان الأمر يتطلب تعديلاً في الهياكل العسكرية، حينها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وتقوم بالتعديلات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة".

ويتابع "إلا أنه وفي جميع الأحوال، فإن الحكومة تعتبر حفتر مجرم حرب، وانقلابي يقود مليشيات مسلحة، ولا يملك أي صفة رسمية في الدولة".

كما تحدث "يونس" عن قدرات الحكومة في طرد القوات المهاجمة، قائلاً: "لدى الحكومة القدرة على طردهم من محيط طرابلس، وملاحقتهم لمناطق أخرى، والشواهد على الأرض واضحة".

ويشدد على أنه "رغم ما يتلقاه مجرم الحرب خليفة حفتر، من دعم مالي وعسكري، من مجموعة من الدول، وحصوله على أسلحة متطورة، إلا أن قوات حكومة الوفاق استطاعت وتستطيع إلحاق الخسائر به ومطاردته، حتى ينتهي خطره على الليبيين".

وعن مدى فعالية استهداف طرق الإمداد لقوات حفتر على سير المعركة، يجيب: "قطع الإمدادات أفشل قدرة حفتر العسكرية على التقدم، وهذا واضح من خلال التقارير اليومية".

ويضيف: "كما أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل القوات الحكومية، تثبت أنها تعمل وفق خطط وقواعد تدار من قبل عسكريين محترفين".



**توثيق جرائم

ويلفت إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على توثيق "الجرائم التي يرتكبها حفتر، وسيتم تجميعها وإعداد مذكرات قضائية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية".

وعن علاقات ليبيا مع تركيا، يقول يونس: "تركيا تعترف بحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية، وفقاً لمقررات مجلس الأمن الدولي، ولذلك فهو موقف واضح لا غبار عليه، فهو يمثل انحيازا للشرعية، ورفضا للانقلابات العسكرية، ودعم مسار الدولة المدنية، وهو توجه عام لدى الدولة التركية".

وعلى صعيد آخر، تطرق المتحدث الحكومي إلى القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب وكالة الخليج 365 التركية، في غزة قبل أيام، أثناء التصعيد بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية.

ويقول بهذا الخصوص، إن "الاعتداء على الصحفيين أمر مرفوض رفضا قاطعا، ولا يمكن قبوله تحت أي ذريعة، ويعتبر انتهاكاّ للقوانين والأعراف الدولية، وهو دائما محل تنديد واستهجان".

ويذكر أن "مليشيات حفتر، تقوم بنفس الممارسات من استهداف للصحفيين، وإخفاء قسري لهم"، مشيرًا أنه تم اختطاف الصحفيين محمد القرج ومحمد الشيباني، من قبل مليشيات حفتر، قبل أيام.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، قبل أن تواجه قواته على الأرض انتكاسات على أكثر من محور.

ونجحت قوات حفتر في الأيام الأولى من الهجوم، من دخول أربع مدن تمثل غلاف العاصمة (صبراتة صرمان غريان وترهونة)، كما توغلت في مدن وبلدات منطقة ورشفانة والضواحي الجنوبية لطرابلس، قبل أن تتعرض لانتكاسات وانكسارات في عدة محاور، بعد أن عجزت عن اختراق طوق أمني فرضته قوات الوفاق على طرابلس.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.

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