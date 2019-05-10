دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

ظهرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهي تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية © youtube الملكة رانيا خلال العمرة في مكة المكرمة ملكة الأردن تؤدي العمرة مع فتيات يتامى

وفي الفيديو، بدت الملكة وهي تطوف في بيت الله الحرام في مكة المكرمة وسط مجموعة من النساء- فتيات أيتام وسيدات من عامة الشعب.

وتعتبر سيدة الأردن الأولى، من أكثر النساء في العالم العربي، اهتماما بحقوق الطفل والمرأة.

المصدر: جريدة الغد الأردنية.

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