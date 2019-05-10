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ظهرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهي تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية © youtube الملكة رانيا خلال العمرة في مكة المكرمة ملكة الأردن تؤدي العمرة مع فتيات يتامى
وفي الفيديو، بدت الملكة وهي تطوف في بيت الله الحرام في مكة المكرمة وسط مجموعة من النساء- فتيات أيتام وسيدات من عامة الشعب.
وتعتبر سيدة الأردن الأولى، من أكثر النساء في العالم العربي، اهتماما بحقوق الطفل والمرأة.
المصدر: جريدة الغد الأردنية.
شاهد أيضا.. المسلمون في جميع أنحاء العالم يستقبلون شهر رمضان
من Euronews
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خطأ إملائي على فئة العملات من فئة 50 دولا يحرج البنك المركزي الأسترالي
وقع البنك المركزي الأسترالي في خطأ إملائي محرج على ملايين العملات الورقية من فئة 50 دولارا أستراليا ، ولم يلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود. واكتشف الخطأ للمرة الأولى يوم الخميس عندما أرسل أحد مستمعي إذاعة "تريبل إم" صورة مكبرة للعملة فئة 50 دولارا أستراليا (35 دولارا أمريكياً) مشيرا إلى خطأ في هجاء كلمة "مسؤولية" مضيفاً أن الخطأ تكرر ثلاث مرات. وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولاً في أستراليا وتمثل قرابة نصف القيمة الإجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة. وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر تشرين الأول 2018 وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير وخصائص حسية أيضا لمساعدة ضعاف البصر. وورد الخطأ الإملائي في اقتباس لإديث كوان أول امرأة تنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924. وقالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن البنك "على دراية بالخطأ وسيتم تصحيح الهجاء في دورة الطباعة المقبلة". وقال البنك في أحدث تقاريره السنوية إنه أصدر 227 مليون ورقة نقدية أسترالية لعام 2017/2018 ومن بينها حوالي 184 مليون ورقة جديدة فئة 50 دولارا أستراليا. ولم يرد البنك على أسئلة بخصوص عدد الأوراق الجديدة المتداولة بالفعل وما إذا كان سيسحبها نتيجة للخطأ الهجائي. قراصنة يسرقون عملة بتكوين بقيمة 41 مليون دولار من بوصة في هونغ كونغ
Euronews (Ar)
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شاهد.. اجراء عمليات جراحية في القلب لثلاثة قردة في نيويورك
خضع ثلاثة قردة ذكور من فصيلة الجيلادا في حديقة حيوان "برونكس، لعملية جراحية بالقلب في مستشفى بمدينة نيويورك. وقد زرع الأطباء في المستشفى أدوات تسجيل بحجم مشبك الورق، تحت جلد كل قرد. وتتشابه هذه العملية الجراحية مع تلك التي يجريها الأطباء على البشر، الدكتور مارك ميلر قال:"من حسن الحظ أن العملية متشابهة، مع اختلاف وجود الكثير من الفراء على قرد الجلاد". وأقدم البيطريون في حديقة حيوان برونكس على اجراء هذه العمليات بعد ملاحظتهم أن معظم الذكور في هذه الفصيلة يموتون في منتصف عمرهم نتيجة مشاكل في القلب. ومن شأن أدوات التسجيل هذه أن تراقب معدل ضربات القلب عند كل قرد، لدراسة الأعراض التي تصيبهم، كعدم انتظام دقات القلب. وعلى حد قول المسؤولين في الحديقة، فإن هذه العمليات هي الأولى من نوعها.
Euronews (Ar)
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شاهد:عقد من الماس والزمرد قد يباع بأربعة ملايين دولار في مزاد بجنيف
تتوقع دار مزادات سوثبي أن يحقق عقد ألماس وزمرد كولومبي من 76 قيراط سعراً يبلغ أربعة ملايين دولار الأسبوع المقبل في جنيف. وقال رئيس قسم المجوهرات في سوثبي ديفيد بينيت: "منذ خمسة وعشرين عامًا، عندما بعناه، قلت إنه أعظم صف من الزمرد رأيته على الإطلاق، وبعد 25 عامًا، لا يزال الأمر كذلك" . هذا العقد تم تصميمه من أجل الناشطة الاجتماعية الأمريكية هيلين بومونت. وتأمل سوثبي في بيع جوهرة تاريخية أخرى في مزاد مايو، وهو تاج من الماس من الممكن أن يباع بـ 300 ألف دولار. وكان التاج قد صنع عام 1903 لآخر ولية عهد في الامبراطورية الألمانية، الدوقة سيسيلي فون مكلنبورغ شفيرين، ونسبته دار سوثبي إلى المصمم الشهير فابيرجي. إلى جانب القلادة والتاج، من المتوقع أن يباع خاتم من الماس اللامع ويزن 36.57 قيراط بسعر يتراوح ما بين 4.5 و 5.5 مليون دولار. وسيعقد المزاد في 14 أيار/ مايو في فندق ماندرين أورينتال Mandarin Oriental في جنيف. للمزيد على يورونيوز: أول دليل للهبوط على سطح القمر قد يجلب 9 ملايين دولار في مزاد شاهد.. زي الشرير الأشهر في أفلام "حرب النجوم" قد يباع بسعر خيالي شاهد: مزاد كريستيز يعرض تاجاً من صنع فابرجيه مصمم مجوهرات قياصرة روسيا
Euronews (Ar)
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فيديو: المسلمون في أنحاء العالم يستقبلون شهر رمضان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.