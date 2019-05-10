شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش بمناطق متفرقة شمال الموصل العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى بمحافظة نينوى، الخميس، عن اعتقال خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى بمناطق متفرقة من شمال الموصل.
وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوى اعتقل خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى أماكن متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
وأضاف الجبوري، أن "ثلاثة من المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند وإثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".
وكان رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادى أعلن فى وقت سابق، عن تحرير الموصل بعد سيطرة داعش عليها أكثر من ثلاث سنوات.
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