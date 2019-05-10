الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن"مواجهات اندلعت، الخميس، في أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل من منطقة حمر السادة باتجاه مواقع الجيش في نقيل الشيم، جنوب منطقة مريس شمال الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف ان "قوات الجيش أحبطت محاولة الحوثيين، وكبدت عناصرهم قتلى بينهم قائد المجموعة المتسللة وآخرين".

وأشار إلى "إعطاب آلية للحوثيين واستعادة أخرى خلال المواجهات".

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.