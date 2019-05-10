شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يؤكد احترام مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، ضرورة احترام الإجراءات التى ينص عليها الدستور والقوانين بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها فى 4 يوليو المقبل، مع توفير كل الشروط والآليات اللازمة لإجراء هذا الاستحقاق الهام بكل شفافية ونزاهة وموضوعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن صالح، مع نور الدين بدوى رئيس الحكومة بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن الاجتماع تناول مناقشة حالة الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث قدم بدوى عرضا مفصلا حول

أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وفق توجيهات رئيس الدولة، خاصة ما تعلق بتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم.

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وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على احترام الأسعار وإيلاء العناية الكاملة لملف المساعدات الاجتماعية للعائلات التى تستحقها بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن.

كما عرض بدوى على الرئيس المؤقت تقريرا مفصلا عن سير التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذلك مواصلة سحب استمارات الترشح انتهاء بجميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التى وفرتها الحكومة.

وأكد الرئيس الجزائرى المؤقت بن صالح ضرورة إبقاء كل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع جميع الجهات والشركاء المعنيين بالانتخابات الرئاسية المقررة فى 4 يوليو المقبل.