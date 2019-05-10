ليبيا... هجوم مسلح يستهدف الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة مرزق جنوب البلاد

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البيضاء- سبوتنيك. وقال المصدر المحلي لوكالة "سبوتنيك": "هناك [بمدينة سبها] هجوم مسلح من قبل مرتزقة تشادية على الغرفة الأمنية المشتركة في مرزق جنوب ليبيا".
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وأكد خليفة العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" وقتها أن تم بسط السيطرة على بلدة أم الأرانب والحميرة وزويلة الواقعة بحوض مرزق، وذلك ضمن العملية التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لتطهير الجنوب من قبضة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية الوافدة من كافة مناطق الجنوب الليبي.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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