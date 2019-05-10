بومبيو يهدد ايران

صحيفة الخليج الإلكترونية

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالقول، إن بلاده سترد بسرعة وحسم على أي هجمات تشنها إيران أو وكلاؤها ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وجاء تصريح بومبيو في سياق إشارته إلى “تزايد التهديدات من قبل إيران في الأسابيع الأخيرة”، حيث قال: “يجب على النظام في طهران أن يفهم أن أي هجمات من جانبه أو وكلائه مهما كانت هويتهم ضد المصالح الأمريكية أو المواطنين الأمريكيين ستواجة رد سريعاً وحاسما من الولايات المتحدة الأمريكية”.