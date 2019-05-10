إعلاميو عسير ومشاهير السوشيال في أجواء رمضانية ساحرة

الخليج - سلمى القحطاني

استقبل المدير التنفيذي لشركة “ليالي الخليج”، المشغلة لحديقة أبها الجديدة الأستاذ محمد بن فقيه، الوسط الإعلامي ومشاهير السوشيال ميديا في حديقة أبها الجديدة مساء اليوم و الواقعة على ضفاف بحيرة السد بمدينة أبها حيث تناول الجميع مأدبة الإفطار التي تنوعت أطباقها الرئيسية بأشهر المأكولات العالمية الشرقيه والغربية وذلك على إطلالة البحيرة الجميلة فيما استمع الحضور لشرح موجز من المدير التنفيذي عن سير العمل في مجال التطوير خلال الفترة الماضية وكيف تحقق الإنجاز وماهي الخطة التشغيلية القادمة.

ويبلغ عدد جلسات الحديقة 36 جلسة، مؤثثة ومجهزة بما يتلائم مع الأجواء الرمضانية الساحرة بينما أعطت زخات المطر الساحرة أجواء جميلة فاتنة شهدها الموقع الرائع ويشهدها باستمرار مع الضباب الذي يعطي للمدينة الجمال الحقيقي الفاتن.

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من جهتهم قال الإعلاميّون صالح الأحمري مدير وكالة الأنباء بالمنطقة وخالد ال مريح من صحيفة عكاظ وسعيد بدوي من محطة تلفزيون أبها وحسن القبيسي من صحيفة الخليج والسنابيون عوض القحطاني وسليمان المالكي، لقد تحقق حلم المكان بأن يعود إلى سابق عهده وأجمل حيث يشهد منظرا جميلا وراقيا ومطلاً على سد أبها وبها مطعم يقدم أشهى الأطباق العالمية و جلسات فاخرة وكوفيهات متنوعة عالمية و ملاهي كهربائية، ستكون مقصدا لمئات الآلاف سنوياً من زوار وسياح ومصطافي وأهالي عسير، فشكرا جزيلاً لمن أهدى لمدينة أبها الجديدة هذا الموقع الاستراتيجي السياحي العملاق.



يذكر أن مطعم بحيرة السد سيكون مفتوح لإستقبال العائلات طيلة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك والاجازة الصيفية والذي من المتوقع ان يشهد إقبال كثيف من السياح و الزوار وأهالي عسير ..

وللعلم أنه يمكن التواصل للحجز والاستفسار عبر رقم الجوال ٠٥٣٥٩٤٣٨٧٦