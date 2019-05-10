انت الان تتابع قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف بصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غارة جوية - أرشيفية

عاودت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مديرية كُتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز المتمردين الحوثيين في وادي سحامة، القريب من مركز مديرية كتاف، وأضافت المصادر أن الغارات أوقعت عددا من القتلى و الجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عربات وآليات قتالية. وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت تعزيزات للحوثيين في المنطقة، وألحقت خسائر فادحة في المقاتلين والآليات القتالية.

من ناحية أخرى، لقي أكثر من 20 مسلحا من المتمردين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في مواجهات مع رجال المقاومة الشعبية الموالية للحكومة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد.وذكرت مصادر ميدانية أن رجال المقاومة في الزاهر وبمساندة من المقاومة في ذي ناعم صدوا هجوما كبيرا للحوثيين في منطقة الحبج،