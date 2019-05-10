مستقطبة الكتاب العرب و السعوديين ..”تكوين” تثري المكتبة العربية بأكثر من 70 إصدارا

الخليج 365-الرياض

قدمت دار تكوين للنشر والتوزيع أكثر من سبعين إصدارا محققة أهدافها التي تتمثل في إثراء المكتبة العربية ودعم الأقلام الشابة والمشاركة في تنمية الحركة الثقافية والإقتصادية، وفي هذا الإطار أصبحت الدار وجهة عربية للكتاب والمؤلفين ونجحت في استقطاب مؤلفين من خارج المملكة بعد أن كان المؤلف السعودي يبحث عن الدور العربية هاهي تكوين توجه البوصلة بالعكس وفي هذا الجانب يقول المسؤول الإقليمي لشركة تكوين العالمية للنشر والتوزيع الاستاذ ياسر الجنيد : “إن الدار تضع نصب عينيها رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تأتي الثقافة كأحد أعمدتها فوضعنا أهدافنا وسعينا لتحقيقها وبدأت بوادر النجاح تظهر ونحن سائرون لتحقيق المزيد من هذه النجاحات ونشكر كوكبة الكتاب والمؤلفين الذين وضعوا ثقتهم في تكوين وخاصة مؤلفينا من لبنان ومصر والمغرب الذين إختاروا أن تصدر كتبهم في المملكة برغم بعد المسافة ونسأل الله أن نكون وجهة للمثقف العربي في جميع اصقاع الأرض .

تجدر الإشارة أن دار تكوين افتتحت مؤخرا فرعين في الرياض ومكة بعد إفتتاح مقرها الرئيسي في جدة وشاركت في العديد من معارض الكتاب وتحضى إصداراتها بإهتمامات الشباب .