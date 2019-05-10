نورى المالكى يدعو القوات العراقية لرفع مستوى الاستعداد لمواجهة الاٍرهابيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى المالكى، العملية الإرهابية التى استهدفت مساء الخميس، سوق جميلة ببغداد وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.
وقال المالكى - فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - ندين العملية الإرهابية التى استهدفت سوق جميلة ببغداد وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، معتبرا أن العملية التى حصلت اليوم تعد بوضوح مشروعا إرهابيا جديدا تنفذه خلايا نائمة من أجل ترويع المواطنين وزعزعة الأمن فى العاصمة بغداد.
وأضاف أن هذا العمل الإرهابى يفصح عن وحشية مخططه ومنفذيها، داعيا القوات الأمنية والحشد الشعبى إلى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المرحلة القادمة لإجهاض مخططات الإرهاب ومن يقف خلفه، وطالب الطيف السياسى بتحمل مسؤولياته الوطنية وأن يجمع قواه ويوحد مواقفه لدعم العملية الأمنية.
يذكر أن تفجيرا انتحاريا بحزام ناسف استهدف اليوم، مدينة جميلة شرقى بغداد، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.
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