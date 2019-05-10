شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تستهدف مجددا شركة المطاحن بمحافظة الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت الميليشيات الحوثية مجددا، مطاحن البحر الأحمر فى مدينة الحديدة؛ ما أدى إلى تضرر إحدى صوامع الغلال، وذلك بعد أيام من إدخال الأمم المتحدة دفعة أولى من موظفى الشركة للبدء فى تشغيله.

وقال رئيس الفريق الحكومى فى لجنة إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية الخميس - إن ميليشيات الحوثى استهدفت صوامع مطاحن البحر الأحمر فى خرق واضح لوقف إطلاق النار.

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وأكد أن استهداف صوامع الغلال من قبل ميليشيات الحوثى عدوان يستهدف حرمان المستفيدين من أبناء الشعب اليمنى من المساعدات الغذائية، مضيفا أن الأمم المتحدة لم تقم بواجبها نحو عدوان الميليشيات الحوثية.