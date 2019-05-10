افتتاح إيفنت طاقة الألوان بأبها

ابها اقتتح سعادة مساعد وكيل إمارة منطقة عسير للشئون التنموية الأستاذ سعيد اليسرحاني مساء اليوم إيڤنت طاقة الألوان والمقام بالقاعة الكبرى بأبها . وفور وصولة قام بجولة على المعرض المقام واستمع الى شرح على المعروضات قدمته الأستاذه عائشة عسيري ثم توجه الى معرض مركز الرعاية الصحية بالنميص واستمع الى شرح عن ما يقدمة المركز من خدمات صحية لمرضى السكري في رمضان بعد ذلك شاهد سعادته العروض المقدمة على المسرح والتي شملت الليدلايت وفرقة الزمن الجميل بابا فرحان والمسابقات الثقافية .

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