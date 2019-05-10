شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار الأمطار والرياح والغبار والبرَد على الرياض.. بهذه المناطق تحديداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع مختصان في شؤون الطقس والمناخ استمرار هطول الأمطار الرعدية على العاصمة الرياض، وبعض المناطق القريبة منها اليوم الجمعة.
وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني: إن هناك تزايداً في فرص هطول الأمطار بالدوادمي، والبجادية، وعفيف، بالإضافة إلى شمال العاصمة، وأجزاء من شمال غربها، مشيراً إلى أن تلك الحالة ستكون مصحوبة بزخات من البرد.
من جانبه، أوضح المختص في شؤون الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن حالة السحب الرعدية الممطرة سيصاحبها رياح هابطة مُثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير.
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