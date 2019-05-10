شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل بدراجة هوائية تحت عجلات سيارة بالطائف.. وتصرف صادم من قائدها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:
شهد مركز عشيرة شمال محافظة الطائف، مساء أمس حادثاً مروعاً، راح ضحيته طفل في الـ13 من عمره كان يلعب بدراجته الهوائية، حيث دهسته سيارة مسرعة.
وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية في المنطقة، البحث عن مرتكب الحادث، الذي لاذ بالفرار عقب وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل بدراجة هوائية تحت عجلات سيارة بالطائف.. وتصرف صادم من قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.