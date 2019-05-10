شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل بدراجة هوائية تحت عجلات سيارة بالطائف.. وتصرف صادم من قائدها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:

شهد مركز عشيرة شمال محافظة الطائف، مساء أمس حادثاً مروعاً، راح ضحيته طفل في الـ13 من عمره كان يلعب بدراجته الهوائية، حيث دهسته سيارة مسرعة.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية في المنطقة، البحث عن مرتكب الحادث، الذي لاذ بالفرار عقب وقوع الحادث.