شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة مداهمة شقة مجهولة بعد بلاغات بحوادث صادمة للنساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت فِرَق مشتركة من عدة جهات حكومية تتقدمها الدوريات الأمنية، شقة مجهولة تحوَّلت إلى عيادة تجميل غير مرخصة، وتستقطب النساء عبر مواقع التواصل.

جاء ذلك بعد عدة بلاغات تلقتها الجهات الأمنية من تعرض النساء اللاتي ارتدن الشقة إلى تشوهات صادمة، بحسب ما ذكر الإعلامي فيصل العبدالكريم، على حسابه بموقع “تويتر”.

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وأظهر مقطع فيديو نشره “العبدالكريم”، لحظة مداهمة الشقة من جانب فِرَق مشتركة من “الصحة، العمل، الغذاء والدواء، الدوريات الأمنية، البحث الجنائي، الدفاع المدني”.

وعُثر داخل الشقة على أجهزة غير مرخصة وأدوات مجهولة المصدر، جرى ضبطها من قبل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء كلّ بحسب اختصاصه.

وفي ذات السياق، علق “العبدالكريم” على الواقعة، بقوله: أستغرب كيف أن بعض النساء يذهبن لمكان مجهول غير مرخص، ليعملن بعض الأمور التجميلية، ولا يعرفن ماذا قد يواجهن بالداخل هل هو استدراج وتصوير ثم ابتزاز”.

وأضاف الإعلامي: “إن كان عملاً تجميلياً حقيقياً لو شوهوا وجهها وجسدها أين ستجدهم؟.. بعض النساء ستقول عن كلامي مبالغات، ولكن والله هن لا يعرفن ماذا يحدث وكمية الشكاوى”.