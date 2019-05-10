خلال 24 ساعة .. سعوديون يتبرعون بمليون ريال لعتق رقبة مصري قام بقتل ابن جلدته في المملكة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الخرج

أُسدل الستار أخيرا على قضية المقيم المصري، المحكوم عليه بالقصاص إثر قيامه بقتل أحد أقاربه في محافظة الخرج، وبعد قضاء ١١ عاما بالسجن .

وانتهت قصة القاتل المصري الذي أودع في السجن لمدة ١١ عاما، بقبول أهالي المجني عليه الدية، والتي قدرت بمليون ريال، وفقا للقانون السعودي المستندة أحكامه على الشريعة الإسلامية، فإن تنازل أهل الضحية وحده يوقف حكم القصاص .

وهذا التنازل استغرق ١١ عاما من مفاوضات بين أهل الجاني والمجني عليه خارج الأراضي السعودية ، حتى استقر الاتفاق على دفع الدية والمقدرة بمليون ريال .

وقبل تنفيذ الحكم بفترة بسيطة أعلنت بعض الجهات الخيرية في محافظة الخرج عن مبلغ الدية لعتق رقبة المقيم المصري، والذي قضى ١١ عاما في سجن المحافظة ، وذلك بعد مناشدات عدة قام بها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي ، كانت كفيلة لتكاتف أبناء محافظة الخرج وفاعلين الخير لدفع الدية .

من جهه أخرى بدأت حملة تفريج كربة، والتي أقيمت ببرج محافظة الخرج بحضور محافظ الخرج مساعد الماضي، مساء أمس ، أسفرت عن جمع مبلغ ٢،٨٠٠،٠٠٠ ريال، ساهم فيها عدد من شركات القطاع الخاص، ورجال الأعمال وقدم المهندس أحمد البكيري مبلغ 300 ألف ريال ورجل الأعمال ابراهيم الحديثي 120 ريال وأبناء المجتمع بمحافظة الخرج