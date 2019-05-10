البحرين تتسلم 2.276 مليار دولار ضمن برنامج الدعم الخليجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت البحرين، أمس الخميس، تسلم الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الكويت والسعودية والإمارات والتي تقدر ب 2.292 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وأنها بصدد تسلم الدفعة الثانية من المبلغ والتي تبلغ 2.276 مليار دولار خلال العام الجاري. وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بيان صحفي إن مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الشقيقة ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون

المالي يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

وكانت السعودية والإمارات والكويت وقعت في أكتوبر الماضي على ترتيبات إطارية لتقديم الدعم لبرنامج التوازن المالي للبحرين بمبلغ 10 مليارات دولار على شكل تمويلات وقروض ميسرة بهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.

وبينت أن مبلغ المساهمة يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجز في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي التي تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.

وذكرت الوزارة أن البحرين ستتسلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه حيث ستتسلم في عام 2020 نحو 1.761 مليار دولار وفي عام 2021 ستتسلم نحو 1.846 مليار

دولار أما في عام 2022 فستتسلم نحو 1.421 مليار دولار وستتسلم 650 مليون دولار في عام 2023. (بنا)