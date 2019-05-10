مسكوكتان تذكاريتان بمناسبة افتتاح سلطان مسجد الشارقة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مسجد الشارقة مساء اليوم الجمعة، أصدر المصرف المركزي بدولة الإمارات مسكوكتين تذكاريتين قام برعايتهما وتصميمهما والإشراف الفني على تنفيذهما مصرف الشارقة الإسلامي.

المسكوكة الأولى ذهبية تزن 60 جراماً وقطرها 60 ملم ونقاوتها 9999، وقد خُط عليها الآية الكريمة (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) خطها الخطاط التركي محمد اوزجاي وهو تلميذ الخطاط التركي الشهير الشيخ حسن جلبي.

وجاءت الكتابة بخط الثلث بشكل دائري وهو من أصعب الأشكال الفنية التي يتم استخدامها في الكتابة على القباب والمحاريب.

أما المسكوكة الأخرى فهي من الفضة تزن 60 جراماً وقطرها 60 ملم ونقاوتها 9999، خط عليها الخطاط العراقي حاكم غنّام تلميذ الخطاط محمد اوزجاي الآية الكريمة (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىا

أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

وقد كتبت بخط الثلث على الشكل الدائري ليكون متناسقاً مع المسكوكة الدائرية.

وتنقل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مراسم افتتاح مسجد الشارقة، اليوم، حيث تواكب الحدث في بث مباشر على قنواتها الإذاعية والتلفزيونية، ويبدأ بث الحدث من لحظة افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحتى انتهاء صلاة التراويح في أول جمعة من شهر رمضان الكريم.

ويتسع المسجد ل 5000 مصل في الحرم الداخلي، فيما تتسع ساحات المسجد لأكثر من 25 ألف مصل، ويطل المسجد على شارع الإمارات، وطريق مليحة عند مدخل الإمارة للقادمين والمتوجهين من وإلى إمارات: دبي ورأس الخيمة وأم القيوين. ويعبر المسجد عن جماليات المعمار الإسلامي لإمارة الشارقة، حيث استلهم تصاميمه من فنون العمارة الإسلامية العثمانية، التي تتجسد في القباب المميزة والمآذن المزخرفة.

وقال محمد حسن خلف، مدير عام الهيئة: «إن الاهتمام الذي توليه إمارة الشارقة بالجوامع والمساجد، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في رعاية الثقافة الإسلامية وتقديم وجهها المشرق للعالم، ويعكس جهود الإمارة -عاصمة الثقافة الإسلامية 2014- في إحياء فنون العمارة الإسلامية بمختلف مدارسها، إلى جانب توجهها في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ودعوته السامية للجمال والمحبة والسلام».