قرقاش: تقبيل محمد بن زايد يد رئيس الدولة يعلمنا الوفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الصورة التي ظهر فيها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يقبل يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، غنية في معانيها السامية.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: «في هذا الشهر الفضيل تأثر كل بيت إماراتي بصورة المسك والطيب والشيخ محمد بن زايد يقبل يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، الصورة غنية في معانيها السامية ففيها الولاء والوفاء وزينة الأخلاق وشموخها، رسالة ولا أبلغ، ومن أرضنا الطيبة عن الإمارات وقيمها».

كما ظهر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في صورة نشرها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه على «إنستجرام»، جمعتهما خلال مراسم السلام على الحكام بقصر الرئاسة في أبوظبي.

وعلق قرقاش عليها قائلاً: «مع شيخ الشباب، الشهم، المتواضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مراسم السلام على الحكام بقصر الرئاسة في أبوظبي، نبتهج دائماً بلقائه ونستبشر بطاقته الإيجابية».