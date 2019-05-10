الإمارات تكشف تلاعب قطر بالقوانين الدولية وتطالب بإجراءات رادعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، أمس الخميس، محكمة العدل الدولية، بإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الإمارات من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، في ظل استمرار دعمها للإرهاب، وشن هجمات إعلامية مزيفة ضدها، وتقديم شكاوى كيدية في المحافل الدولية.

وطلب الدكتورة حصة جاء في ختام مرافعة الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد أن فند الفريق القانوني للإمارات الأكاذيب والمزاعم التي قدمتها قطر أمام المحكمة في جلسة الأربعاء، وإصرارها على فبركة الأدلة وتقديم وثائق مزورة. وقالت إن «المرافعة أظهرت أن ادعاءات قطر لا تعكس الخلاف الحقيقي بين الطرفين وهي تؤكد أن الإمارات امتثلت لعدم التمييز ضد القطريين».

وبينت سفيرة الدولة أن «الإمارات اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية لوضع حد لموقف قطر الداعم للجماعات الإرهابية، وأثبتنا أن قطر قررت عدم التوقف عن تلك الممارسات بل اتخذت عدة أعمال هددت أمن الكثير من الناس، وأعمال قطر تسبب ضرراً دائماً لحقوق الإمارات».

وأشارت إلى أن «قطر زادت تعميق الخلافات بين الطرفين وجعلتها أكثر صعوبة للحل، وبدأت انتهاك الإجراءات القانونية ضد الإمارات». ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات تشمل «استخدام مؤسسات إعلامية لفبركة اتهامات غير صحيحة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل المعروضة أمام المحكمة».

وفندت حصة العتيبة المزاعم القطرية السابقة بشأن قيام الإمارات بالتمييز ضد القطريين، وخاطبت المحكمة قائلة: «لديكم أدلة واضحة بأن تهم قطر بأن الإمارات طردت قطريين خاطئة وأن المزاعم بأن الإمارات تمنع القطريين من العودة إلى الإمارات خاطئة». وبينت أن «أن المؤسسات القطرية فبركت أدلة، وهذه الفبركة تم إثباتها».

ولفتت الى أن قطر «أوقفت سراً الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الدولة للقطريين لتقديم طلبات لدخول الإمارات، وعرقلت جهود الإمارات لتقديم الدعم للمواطنين القطريين». كما لفتت السفيرة الإماراتية إلى أن «قطر حاولت أن تعرقل جهود الإمارات للامتثال لأمر المحكمة وأوقفت موقع التأشيرات، ومستمرة في فبركة الأدلة». وذكرت أنه إزاء تلك الانتهاكات القطرية، فإن «الإمارات تطلب إجراءات احترازية حتى تتوقف هذه الممارسات». وطالبت قطر بأن «تتوقف عن عرقلة جهود الإمارات لدعم المواطنين القطريين بالعدول عن إيقاف موقع التأشيرات». كما طالبت «بأن توقف قطر هيئاتها الإعلامية التي تتحكم فيها الحكومة من زيادة تعميق الخلاف بين البلدين، مما يصعب من التوصل لحل الخلاف والمسائل التي تنظر فيها المحكمة».

ويعد هذا ثالث وآخر أيام جلسات الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية للنظر في طلب الإمارات بإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية.

وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تم مطالبة المحكمة بإصدارها والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى ضد دولة الإمارات وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

كما طالبت الدولة بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات وأن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة. (وكالات)