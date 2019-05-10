ترامب مستعد للحوار مع إيران ولا يستبعد المواجهة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ينتظر اتصالاً من قادة إيران، دون أنْ يستبعد أنّ وقوع مواجهات عسكرية مع إيران بات أمراً غير مستبعد، بالتزامن مع عبور حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ومجموعتها المقاتلة قناة السويس باتجاه مياه الخليج، فيما قطع وزير الخارجية مايك بومبيو جولته في أوروبا وقفل عائداً على عجل إلى واشنطن.

وأثناء تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، دعا ترامب النظام الإيراني إلى الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد. وأوضح «لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران»، لكنه أضاف أن على «القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أرجأ زيارته إلى جرينلاند لضرورة عودته إلى واشنطن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس: «يتعين أن يؤجل الوزير بومبيو زيارته لجرينلاند بسبب الحاجة لوجوده في واشنطن العاصمة». وكان من المقرر أن يزور بومبيو جرينلاند أمس، لكنه غادر لندن عائداً إلى واشنطن بدلاً من ذلك.

بالمقابل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أمس، إن بلاده ترغب بإعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية إلى مساره بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، بحسب تعبيره، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.

ونقلت وكالة إيران الرسمية للأنباء عن كمالوندي قوله «هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها».

من جهتها، صرحت الخارجية الإيرانية بعد إعلان ترامب، فرض مجموعة جديدة من عقوبات على طهران، بأنها تنوي الانسحاب من الاتفاق النووي على مراحل.

على صعيد آخر، أعلن الفريق، مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مصر مرور حاملة الطائرات الأمريكية، إبراهام لينكولن، عبر القناة.

واستقبل مميش، الجنرال رالف جروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة، والذي وصل إلى قناه السويس للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان يوم أمس.

وكانت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى في الشرق الأوسط والخليج، ريبيكا ريباريتش، قد كشفت أن حاملة الطائرات «يو إس إس إبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية، التي تتضمن سفن تدخّل ومدمرات عدّة وعدداً من المقاتلات، في طريقها الآن إلى الخليج.

وقالت إن القيادة الوسطى الأمريكية تلقت مؤشرات حديثة وواضحة بأن هناك تهديدات إيرانية، في مناطق عدة وفي البحار، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية «إبراهام لينكولن» إلى الخليج العربي جاء «لردع التهديد الإيراني في المنطقة». وأضاف: «لقد كان تركيزنا على عامل الردع. فاستناداً إلى المعلومات الاستخبارية أردنا إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة وبأننا مؤهلون للرد على هذا التهديد».

كما ذكر المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك، أن إرسال بلاده لحاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل «دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية».

وأوضح هوك في تصريحات خاصة ل«سكاي نيوز عربية»: «لمسنا تهديدات مفادها أن النظام الإيراني كان يدرس القيام بأعمال عدائية وأرسلنا حاملة الطائرات لينكولن لنكون مستعدين لأي هجوم».

واعتبر هوك أن أي هجوم من الميليشيات المدعومة من طهران «سيتحمل مسؤوليته النظام الإيراني»، قائلاً: «لن نميز بين طهران ووكلائها». (وكالات)