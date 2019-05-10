بطولة مكتوم بن راشد تدشن نسختها التاسعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تنطلق في العاشرة مساء اليوم منافسات بطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية بمشاركة 19 فريقاً تم توزيعها على أربع مجموعات تتنافس للفوز بلقب النسخة التاسعة للبطولة والمقامة على أرض ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود.

تأتي هذه البطولة بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم منظم ومطلق البطولة وراعيها منذ انطلاقتها بنسختها الأولى عام 2011، والتي تأتي تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد، رحمه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي بالقاعة الكبرى بنادي ضباط شرطة دبي، وكشفت اللجنة خلاله عن كافة تفاصيل البطولة التي تتوافق مع عام التسامح، وشهد مراسم القرعة العديد من المسؤولين إلى جانب المقدم خبير حمزة جمعة الميل رئيس قسم الأنشطة الخارجية بشرطة دبي والملازم أول نادر راشد مدير البطولة رئيس لجنة التسويق والملازم أول عبد العزيز الشامسي.

وأعرب العميد خالد علي شهيل عن سعادته بوصول البطولة لنسختها التاسعة، والتي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله، والذي امتدت أياديه البيضاء للقاصي والداني وشملت مكارمه الجميع.

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وأكد أن جميع النجاحات التي شهدتها البطولة منذ انطلاقتها عام 2011 يرجع الفضل فيها للرعاية والدعم الكبير من الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم منظم البطولة.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة الشكر والتقدير إلى اللواء عبد الله خليفة المهيري القائد العام لشرطة دبي وإلى الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي وإدارة الشؤون الرياضية فيها، والتي قدمت كافة متطلبات النجاح للحدث، كما شكر اللواء محمد سعيد المري رئيس اللجنة المنظمة للنسخ السابقة للبطولة، ومثمناً الجهود الكبيرة التي أوصلت البطولة لأبعد مراحل النجاحات وحققت أهدافها.

وأعلن العميد خالد شهيل عن تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة والتي حظيت بثقة الشيخ محمد بن مكتوم برئاسته والعقيد علي خلفان المنصوري نائب رئيس اللجنة المنظمة، والعقيد عبيد خلفان الجلاف مدير عام البطولة والملازم أول نادر راشد مدير البطولة وصلاح المهيري رئيس اللجنة المالية، وطارق الرميثي رئيس اللجنة الإعلامية.

قرعة متوازنة

وأجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة، وقام الملازم أول عبد العزيز الشامسي والملازم أول نادر راشد مدير البطولة بشرح قواعد وشروط المشاركة ونظام اللعب حيث تشهد البطولة 48 مباراة بكافة أدوارها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات. وأسفرت القرعة عن وقوع فنادق الخوري وجوردان والمقام والفرسان والمرحوم عباس معروف في المجموعة الأولى، وضمت الثانية فرق شرطة دبي والجوكر وكتلان ومحمد علي والروح الإيجابية، وضمت الثالثة فرق خلف الحبتور والسيلساو والاتحاد الرياضي والعين و«أم أي سي ي»، وضمت الرابعة 4 فرق وهي أصباغ ناشيونال ومركز هانوفر الطبي والإمبراطور ودناتا.

وحرصت اللجنة المنظمة على الكشف عن الجوائز والهدايا التي ستحظى بها البطولة، حيث يحصل الفريق البطل على 100 ألف درهم والوصيف على 75 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم، كما تم تخصيص مبلغ 3 آلاف درهم لكل من هداف البطولة وأفضل لاعب وحارس مرمى.