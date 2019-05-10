مصر تؤكد دعمها جهود مكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري أمس، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي في القاهرة. وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن حفتر أطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. وشدد السيسي على دور المؤسسة العسكرية في القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.

وأضاف راضي أن المشير حفتر أشاد من جانبه بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيداً بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية، وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية. كما استعرض حفتر الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.

وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، إن بلاده قلقة من تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا، وأكد أنه «لا حل عسكرياً» للنزاع في ليبيا. وأدلى هانت بتلك التعليقات بعد لقائه هو ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، في لندن، مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وقال هانت: «الحكومة البريطانية قلقة تجاه الموقف في أنحاء ليبيا، حيث يستمر التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية».

وأضاف: «الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لوضع حد لإراقة الدماء والغموض». وتابع هانت قائلاً: «دعونا رئيس الوزراء السراج إلى حث كل الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، والعودة للمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني ليبي، بمقتل ثلاثة أشخاص من رجال الأمن في هجوم مسلح على بلدة قرب مدينة سبها جنوبي ليبيا. وقال المصدر، إن هجوماً جديداً نفذته عناصر تابعة لتنظيم «داعش» صباح الخميس، على بلدة غدوة (700 كيلومتر جنوب غربي طرابلس)، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن واختطاف 4 أشخاص. وأشار إلى فرار العناصر المهاجمة إلى الصحراء بعد أن قامت بحرق عدة منازل بالبلدة.

وشنت القوات الجوية للجيش الوطني الليبي ثلاث غارات على مواقع في منطقة وادي الربيع قرب طرابلس، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ولم توضح المصادر طبيعة الأهداف التي طالها القصف.

وقال أحد السكان في طرابلس، إن نحو ثلاثة صواريخ سقطت على ضاحية جنزور الغربية مستهدفة مركز شرطة ومصنعاً بالقرب من مجمع الأمم المتحدة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، إن أحد كبار العاملين في مجال الصحة أصيب بجروح خطرة أثناء تنقله في سيارة إسعاف، في أحد أحياء طرابلس الجنوبية وردت أنباء عن تعرضه لهجوم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن خفر السواحل الليبي اعترض في وقت متأخر أول أمس الأربعاء، قاربين يحملان 214 مهاجراً وأعادهما إلى الشاطئ. وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء في ليبيا، التي تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، بما ينذر بتدهور سيادة القانون في ليبيا.

وحثت البعثة جميع أطراف النزاع على ضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان وسيادة القانون. وناشدت جميع السلطات بأن تعمل في ظل سيادة القانون، وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً للإجراءات القانونية الأصيلة، وقواعد الإنصاف الأساسية.

(وكالات)