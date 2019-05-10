منظمتان حقوقيتان: انفجار «سعوان» تسبب به الحوثي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة «مواطنة لحقوق الإنسان»، أمس الخميس،: إن الانفجار الذي وقع في حي سعوان بالعاصمة اليمنية، صنعاء، في السابع من إبريل/نيسان الماضي، كان ناتجاً عن انفجار مواد قابلة للاشتعال خزنتها ميليشيات الحوثي. ودعت المنظمتان في تقرير مشترك، جماعة الحوثي المسلحة إلى التوقف عن تخزين كميات كبيرة من المواد المتطايرة في المناطق المكتظة بالسكان.

وقال التقرير: إن جماعة الحوثي لعبت دوراً في المأساة الدائرة في اليمن، وعليها محاسبة المسؤولين، وتقديم التعويض للضحايا. وأفاد التقرير أن مستودعاً تسيطر عليه جماعة الحوثي، خُزنت فيه مواد متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس، اشتعلت فيه النيران وانفجر في العاصمة اليمنية صنعاء في 7 إبريل/نيسان 2019، ما تسبب بمقتل 15 طفلاً على الأقل.

وأضاف: إن الانفجار الهائل أدى إلى إصابة أكثر من 100 طفل وبالغ في حي سعوان السكني، لافتاً إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يكون أعلى؛ حيث تم إجلاء بعض ضحايا الانفجار، الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفيات عامة، تديرها السلطات الحوثية، ولم يوافق مسؤولو المستشفيات على التحدث إلى المنظمات الحقوقية.

وقال شهود: إن الانفجار تسبب في فرار العديد من الفتيات المذعورات عبر الشرفات الموجودة خارج الصفوف الدراسية إلى السلالم؛ حيث سقط بعضهن وتعرضن للدعس عندما أصبحت السلالم مسدودة، وماتت بعض الفتيات في الطابق العلوي من المبنى المكون من 3 طوابق؛ عندما قفزن أو سقطن من المبنى.

وبحسب التقرير لم ير الشهود أو يسمعوا طائرات، أو ذخائر قادمة قبل بدء الحريق، أو في وقت الانفجار الكبير بعد عدة دقائق، ولا تشير 4 مقاطع فيديو عن الانفجار، سجلها المارة وقاموا بتحميلها على الإنترنت خلال ساعات، إلى سبب الحريق؛ لكنها لا تُظهر ما يشير إلى غارة جوية أو ذخيرة قادمة، ولم يشاهد الباحثون فوهات قد تشير إلى وجود قنبلة جوية عندما تمكنوا للمرة الأولى من الوصول إلى الموقع بعد أيام من الانفجار.

وأشار التقرير إلى أنه بعد حدوث الانفجار وقت الظهيرة، وصل العشرات من العناصر الحوثية إلى الموقع، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وضربوا واحتجزوا عدة أشخاص حاولوا تصوير المستودع، بحسب شهود. وتابع التقرير، بعدها نقلت قوات الحوثيين لعدة أيام كميات كبيرة من مواد غير معروفة من الموقع على ظهر شاحنات مسطحة، ومنعت باحثي حقوق الإنسان من الوصول إلى المنطقة حتى 11 إبريل/نيسان.

وقال بيل فان إسفلد، باحث أول في مجال حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»: «أدى قرار الحوثيين بتخزين مواد متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس على الرغم من الخطر المتوقع للمدنيين، إلى مقتل وإصابة العشرات من أطفال المدارس والبالغين». وطالب التقري الحوثيين بالتوقف عن التستر على ما حدث في حي سعوان، والبدء ببذل المزيد من الجهد؛ لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم.(وكالات)