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كثيرة الأحزان التي تنهال علينا مع بداية الحلقات الأولى من المسلسلات العربية. بالماضي، كان الموت يفاجئنا بخطف شخصيات من العمل بدءاً من النصف الأخير للمسلسل، ثم غيّر المؤلفون خط سيرهم، فوصلنا إلى مرحلة انطلاق القصص من الأحزان لتتصاعد الأحداث مباشرة نحو قمة الدراما، ويصير «الثأر» هو العنصر الأبرز، والبحث عن القاتل أو ما وراء الجريمة وتداعيات اختفاء الأشخاص، ركيزة أساسية.

كم حالة وفاة ومشهد دفن رأينا؟ الأفضل ألا نعد كي لا يسقط منا عمل لم نتابعه بعدُ لضيق الوقت. وكم مشهد تمكن من ترك بصمة مميزة؟ طبعاً ليست كل المشاهد الحزينة «عظيمة» ومتساوية في مدى تأثيرها في المشاهدين؛ لذا نتوقف عند مشهد شديد الرمزية، ويحفر عميقاً في النفوس تماماً كما حفرت منى واصف قبر شاهين في مسلسل «الهيبة» بجزئه الثالث «الحصاد».

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يجمع المشهد بين القديرتين منى واصف، وختام اللحام، وكأنك أمام مبارزة بين عملاقتين في التمثيل. جبارة الأولى «أم جبل» بعنفوانها وإصرارها على دفن شاهين بيديها تحت تراب حديقة بيتها. تأبى الانكسار، تذهب باللعبة حتى النهاية ووفق خطتها هي، لتوهم الجميع بأن شاهين يستحق الموت لأنه خائن، وبأنها تجيد الانتقام.

خلف البوابة «أم شاهين» تبكي ولدها وتنوح، ومَن أفضل من ختام اللحام لتؤدي دور الأم المكلومة؟ تتمرغ بالتراب، تتمزق فتمزق قلوب المشاهدين. من أين تأتي بكل هذه المشاعر الصادقة، وكأنها تجسد واقعها ولا تلبس دوراً وشخصية لامرأة أخرى؟!

لا نحكم على المسلسل الآن، لكن المشهد يستحق التوقف عنده. المخرج سامر البرقاوي وضع المواجهة بين الوالدتين في إطار يرفع من أهمية دور المرأة في العمل من جهة، ويبرز قدرات الفنانتين في هذه المبارزة من جهة ثانية. فوق التراب وتحته، خلف البوابة وأمامها.. امرأة تدفن تحت التراب وبدم بارد من خان ابنها، وامرأة تحترق تريد استرجاع ولدها من تحت التراب.

الجزء الثالث من المسلسل يعود إلى الوراء كثيراً، يقفز فوق الجزء الثاني الذي شاهدناه العام الماضي، ليستعيد أحداث الجزء الأول، وينطلق من حيث انتهى؛ مذكراً وشارحاً تفاصيل ما حدث بحلقته الأخيرة، وتظهر بطلته الأولى نادين نجيم بمشهد، وتكمل سيرين عبد النور الرحلة بجانب تيم حسن «جبل شيخ الجبل».

للممثلين دور مهم أيضاً في جذب المشاهدين وإقناعهم بما يقدمونه، ويتفوقون أحياناً بأدائهم على مضمون العمل وأهميته.

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