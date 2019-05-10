الإمارات بين الدول الأكثر احتضاناً للمليارديرات في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير



أظهر تقرير مؤسسة «ويلث أكس» الخاص بتعداد المليارديرات حول العالم احتلال الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً من حيث احتضان المليارديرات، بواقع 55 مليارديراً يبلغ إجمالي ثرواتهم نحو 600 مليار درهم (165 مليار دولار)، بينما تصدرت دبي التصنيف على صعيد المدن إقليمياً باحتضانها 38 مليارديراً.

وحلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً خلف كل من سان فرانسيسكو ونيويورك من حيث تركز نسبة المليارديرات بين السكان، حيث أظهر التقرير أن هنالك مليارديراً واحداً بين كل 84 ألف شخص في دبي، مقارنة ب 11,600 و81 ألفاً في كل من سان فرانسيسكو ونيويورك على التوالي.

وإجمالاً، فقد تراجعت أعداد المليارديرات وثرواتهم خلال عام 2018، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية وتقلبات أسواق الأسهم، وهو ما أدى إلى تراجع ثرواتهم بنسبة 7% إلى 8.6 تريليون دولار، وسجلت أعدادهم تراجعاً بنسبة 5.4% إلى 2604 أشخاص حول العالم. وهي المرة الثانية التي تشهد فيها أعداد المليارديرات انخفاضاً منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمان.