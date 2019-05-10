التماسك الاجتماعي

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ابن الديرة

ستبقى العلاقات الأسرية، مؤشراً صادقاً للوضع الاجتماعي في المجتمعات التي تمسكت باحترامها للقيم والعادات والتقاليد الإيجابية الأصيلة المتوارثة عن الأجيال السابقة، كل جيل يحملها بعناية للأجيال اللاحقة، ويضفي عليها المستجدات التي تبقي على جوهرها من دون مساس أو تغيير.

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فكلما زاد الترابط الأسري، وحافظ أفراد الأسرة على الدور الاجتماعي لكل منهم، وأدى مسؤولياته بإخلاص وحب وأمانة، وصمد في وجه رياح التغيير العاتية التي تحمل نقيض المبادئ والمسلمات السائدة أسرياً واجتماعياً، ينجح المجتمع - إلى جانب عوامل مساندة كثيرة - في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وضمان استمراريتها بما يخلق ظروفاً أفضل للمعيشة لغالبية أفراد المجتمع.

على هذه القاعدة الذهبية بنت دولة الإمارات العربية المتحدة سياستها تجاه الشباب، والبناء الأسري المتماسك، باعتبار الأسرة وحدة اجتماعية مصغرة، كلما صلحت أحوالها، قويت العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وبقدر تفسخ علاقات أفرادها وتخليهم عن قيم الترابط الأسري الإيجابية، تصبح الأوضاع الاجتماعية للبلد المعني عرضة لرياح التعرية والتغيير، ليس نحو الأحسن على كل حال، وتزداد الأمراض المجتمعية، وعوامل الإعاقة التي تعترض تحقيق إنجازات اقتصادية على الأرض.

لقد نجحت الإمارات في قراءة الواقع وخططت له جيداً، ووضعت الشباب على رأس أولوياتها واهتماماتها، ويسرت لهم سبل الحياة، بدءاً من التعليم الممتد حتى نيل أعلى الدرجات العلمية، مروراً بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية الحديثة والراقية من خلال كوادر طبية وفنية وتمريضية عالية المستوى، وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق المواصفات العالمية السائدة، مع بنية تحتية يتحدث عنها العالم بإعجاب، سواء المطارات والموانئ والطرق أو الخدمات الأخرى الحياتية.

دعمتهم بكل السبل، وسخرت لهم كل الإمكانات، فوفرت المساكن وفرص العمل، ودعمت خطوات الشاب نحو إقامة أسرة يحرص على أن تكون متماسكة وقوية، تخدم مجتمعها ووطنها، وشجعت الأعراس الجماعية، لتقليل نفقات إتمام عملية الزواج، وحرصت على تخفيض المهور وشجعت القبائل على ذلك، حتى باتت تتنافس وتفخر بقبولها مهوراً رمزية، استجابة لدعوات قيادتنا الحكيمة، فحاربت بذلك ظاهرة عزوف كثير من الشباب المواطنين عن الزواج، نتيجة ارتفاع تكاليفه، واضطراره إلى اللجوء للاقتراض كي يوفي بكل المتطلبات التي لا قدرة له عليها.

إن بناء أسرة سعيدة وآمنة، لا يهددها شبح الطلاق بعد بضعة شهور من الزواج، يتطلب أن تبدأ الأسرة الجديدة حياتها غير مكبلة بالديون والأقساط المتعددة، وفي هذا مصلحة اجتماعية وطنية، فكلما قويت الأسرة الإماراتية، زاد التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والتصاقهم أكثر بالمهام الوطنية الكبرى المطلوب الحرص على الوفاء بها من قبل جميع أفراد المجتمع.

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