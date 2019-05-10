شكرا لقرائتكم خبر عن السرعة في المناطق السكنية خطر يسلب الأرواح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد علاء

بين حين وآخر يتعرض العديد من الأفراد وخاصة الأطفال في المناطق السكنية إلى حوادث دهس من قبل سائقين متهورين غير واعين بقوانين المرور ولا أدبياته الحاثة على تهدئة السرعة في المناطق السكنية، وحتى إن لم يكن هناك لوحات مرورية أو مطبات لتهدئة السرعة، من باب الحرص على أمن وحياة الآخرين مخلفين وراءهم إصابات بعضها مميتة والبعض الآخر شديد الخطورة، تاركين في نفوس وقلوب أهالي المصابين آلام الفراق والخوف والترهيب وفي أنفسهم الحسرة والندم على ما ارتكبوه من جريمة في حق الشارع والسكان.

وطالب عضو بالمجلس الوطني الاتحادي الجهات المختصة بإجراء دراسة وافية لأكثر الأماكن التي تقع بها الحوادث في المناطق السكنية فيما تقوم بلدية أبوظبي بإنشاء مشاريع من شأنها تهدئة السرعات في المناطق السكنية، وطالب عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المرورية والشرطية المختصة والجهات المعنية، بتركيب أجهزة الرادارات في المناطق السكنية التي تعتبر فارغة - على حد قولهم - من أنظمة المخالفات للسرعات الزائدة، منعاً لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية التي تلقي بظلالها الكالحة السواد على مرتكبيها.

حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، طالب الجهات المختصة بتنفيذ دراسة علمية مفصلة ومستمرة للمناطق السكنية التي تحدث بها حوادث مرورية كثيرة لمعرفة أوجه القصور والعقبات التي أدت لحدوثها لعلاجها بشكل عملي وتفاديها في المستقبل.

وأكد على دور البلديات في التحسينات المستمرة للبنية التحتية للمناطق السكنية من جودة طريق وإنارة وجسور عبور مشاة ومطبات صناعية ووسائل تهدئة سرعات ولوحات مرورية واضحة، مشدداً على دور الجهات المرورية في زيادة الرقابة والدوريات المرورية في المناطق السكنية ووضع الرادارات التي تضبط المخالفين غير الملتزمين بالقانون.

وأضاف أن التوعية غير التقليدية لها دور في الحد في هذه الظواهر السلبية من المجتمع حيث يتبين أن السرعة والتهور تكون صفة سائدة بين الشباب فلذلك تجب التوعية عبر القنوات التي يستخدمها الشباب والبعد عن التوعية التقليدية مثل التوعية المطبوعة أو المسموعة بل يجب الذهاب للقنوات التي يستخدمونها مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية.

وقال إن عرض نتائج الإهمال والتسيب وعدم الالتزام بالقانون التي تنجم عنها الحوادث قد ينجم عنها ردع الأفراد عن طريق عمل أفلام قصيرة حقيقية عن شخصيات تعرضت لحوادث بالأسباب سالفة الذكر وأدت إلى بتر الأرجل أو الشلل أو أي ضرر، ليعتبر الآخرون ويفكروا قبل أن يخالفوا القانون الذي وضع من الأساس لحمايتهم من المخاطر والأضرار.

مطبات لتهدئة السرعات

من جانبها تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعات لتهدئة السرعات في الأحواض السكنية بتكلفة تقديرية تبلغ 150 ألف درهم للحوض الواحد في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقال صالح عبد الله الجابري مهندس رئيسي سلامة مرورية بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية: إن البلدية بادرت في تنفيذ مشروع لتهدئة السرعات في المناطق السكنية عن طريق 13 وسيلة من وسائل التهدئة منها مطبات صناعية بشكل قصير والمطب الانسيابي «السنام»، ومطب السطح العلوي المستوي، والتقاطعات المرفوعة عن طريق دراسة للحوض السكني بشكل كامل ومعرفة عدد الفلل السكنية حيث حددت البلدية المسافة التي يجب عمل مطبات بها تكون بين 120 إلى 150 متراً بين المطب والآخر.

وأشار إلى أن المطب القصير هو نقطة مرفوعة من سطح الطريق بالاتجاه العرضي يتراوح ارتفاعه عادة بين سبعة ونصف إلى عشرة سنتيمترات وطوله بين خمسة وثلاثين إلى مئة سنتيمتر حيث يتم تنفيذ هذا الشكل على الطرق المحلية الفرعية والمواقف ويسبب شعوراً بعدم الراحلة من قبل السائقين ويضطرهم لتخفيض السرعة إلى ما دون عشرة كيلومترات في الساعة.

وبالنسبة للمطب الانسيابي فهو منطقة مرفوعة من سطح الطريق بالاتجاه العرضي ويسمى أحياناً السطح المتموج، وعادة يتراوح ارتفاعه بين سبعة ونصف إلى عشرة سنتيمترات وطوله حوالي ثلاثة ونصف إلى أربعة أمتار ونصف المتر، ويسبب هذا الشكل شعوراً بسيطاً بعدم الراحة من قبل السائقين ويضطرهم لتخفيض السرعة من 25 وحتى 35 كيلومتراً في الساعة.

وبين أن مطب السطح العلوي المستوي يمثل نموذجاً خاصاً من المطب الانسيابي ويتميز بوجود سطح علوي مستو بطول لا يقل عن مترين، يخصص عادة لحركة المشاة عند المعابر، وفيما يخص التقاطعات المرفوعة يتم رفع كامل مساحة التقاطع وفي الغالب يستخدم في رصف هذا النوع البلاط الخرساني.

وتابع: أصعب تحد يواجهنا هو سلوك الأفراد حيث لا يوجد التزام من قبل بعض الأفراد بالسرعات المقررة داخل المناطق السكنية، فمن المفترض ألا تزيد السرعة فيها عن 40 كم/س ما ينتج عنه حوادث دهس للأطفال نتيجة تهور قائدي المركبات وعدم التزامهم.

مراقبة الأطفال

وحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الآباء والأمهات على مراقبة أطفالهم الصغار وتأمين حمايتهم من حوادث الدهس، وقائدي المركبات على الالتزام بالسرعات المحددة والقيادة الآمنة بالمناطق السكنية وعدم الانشغال بالهاتف لتعزيز حماية مستخدمي الطريق وتوفير الأمان للأطفال لتفادي تعرضهم للحوادث.

وأوضحت أن الانشغال بغير الطريق وعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف أوتناول الطعام أو الشراب، وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة سير المرور ووقوع الحوادث.

وأكدت مواصلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للتعريف بمخاطر الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبات والتي تتسبب في تعريض سلامة المشاة ومستخدمي الطريق للخطر وخصوصاً الأطفال.

وتنفذ مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالشراكة مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة حملة التوعية،«لا تنشغل بغير الطريق»، والتي تتضمن نشر بوسترات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم محاضرات وإرسال رسائل إلكترونية للشركاء، لنشر الثقافة الوقائية في المجتمع بمخاطر الانشغال عن القيادة.

استهتار

”الخليج 365” التقت عدداً من المواطنين والمقيمين قاطني المناطق السكنية، حيث قالت دعاء عبد المنعم موظفة تقطن منطقة قريبة من إحدى المدارس: لاشك في أن ما يفعله بعض السائقين من تجاوز للسرعة المقررة هو تهور واستهتار بأرواح الناس لأنه يؤدي إلى المزيد من الحوادث وإمكانية دهس المارة، خاصة الأطفال وكبار السن.وذكرت أن ابنها تعرض لحادث ذات يوم أمام المنزل وهو في طريقه لصعود الحافلة المدرسية، وتم نقله إلى المستشفى وأصيب ببعض الكسور والجروح، كان ذلك نتيجة طبيعية لاستهتار السائق الذي كان يسير بسرعة كبيرة في منطقة سكنية مخالفاً لقواعد المرور، وبالفعل أبلغت الشرطة وتم تحويل الموضوع إلى دائرة القضاء وهي قيد النطق بالحكم.

وندائي للمسؤولين نحو تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه مخالفة قواعد المرور، خاصة أن مثل هذه المخالفات تعرض حياة الناس للخطر، لاسيما أن الانتباه في المناطق السكنية والمناطق التي بها مدارس أو مراكز تسوق، لن يكلف السائق أكثر من دقائق معدودة ولن تؤثر أبداً في وقته «الثمين» لكنه سيساهم في حماية أرواح الناس واحترام القانون.

مخالفة القوانين

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أما المواطن جمال الجعيدي فإنه يرى أن احترام القانون فرض على كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات خاصة أن القيادة الرشيدة أصدرت المزيد من القوانين الرادعة التي تساهم في حماية المجتمع، بيد أن المشكلة تكمن فيمن يخالفون تلك القوانين ولا يأبهون بأهمية الحفاظ على أرواح الآخرين.

هناك بعض المسنين الذين يخرجون من بيوتهم كل صباح من أجل التعرض لأشعة الشمس ويعتقدون أنهم بأمان خلال سيرهم خاصة في الأماكن السكنية، إلا أن ما يحدث من تهور بعض السائقين يجعلهم في خطر ولا يأمن على أرواحهم، وعلينا في هذه الحالة أن نطلب منهم البقاء في المنزل لأن هناك من يخالف قواعد المرور ولا يهتم بأرواح الناس.

إن احترام القوانين سيساهم في أن تكون الإمارات دائماً في مصاف الدول المتقدمة، ولن يحدث ذلك إلا بمساعدة كل من يعيش على أرض الإمارات، وفي النهاية فالموضوع يصب في مصلحة السائق والمشاة لأن السائق أيضاً سيتعرض للعقوبة إذا خالف القوانين وتورط في حادث دهس وعرض حياة المارة للخطر.

مزيد من المطبات

وقال المواطن ماجد أحمد عبد الله إن الحلول في تخفيض الحوادث المرورية تعتمد على تطبيق الكثير من المقترحات والتعديلات الخاصة بالطرق على أرض الواقع، ودراستها بالصورة الجيدة، ومن أهمها تحديد السرعات على بعض الطرق ووضع لوحات واضحة وإضاءة جيدة ومطبات صناعية كثيرة عن المساجد والمدارس وبين كل فيلا وأخرى.

وأشار إلى أن وفيات الحوادث والإصابات الناجمة عنها، أمر يؤرق الجميع، وأنه في بعض الحوادث تفقد فيها أسر بأكملها، وكذلك غالبية أعمار المتسببين فيها في عمر الشباب، وهو ما يتطلب التركيز على تلك الفئة من قبل الأهل والجهات المعنية.

مخاطر

ويرى المواطن سلطان سعيد، أنه بالرغم من وجود التقنيات الحديثة الخاصة بضبط السائقين المتهورين على المسارات الخارجية في مختلف إمارات الدولة إلى جانب العناصر الشرطية الموزعة على طول المسارات، ما تزال هناك مناطق سكنية غير متواجد بها لوحات مرورية أو رادارات ما يدفع سائقي السيارات للقيادة بسرعة وتهور، مضيفاً أن شريحة من سائقي المركبات يتجهون إلى ارتكاب المخالفات غير مبالين بالنتائج التي يمكن أن يخلفها تصرفهم الخاطئ من خطر عليهم وعلى غيرهم من مستخدمي الطريق. ويجب خفض السرعات إلى أقل مما هي عليه حالياً على جميع المسارات من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من السرعات الجنونية المرتكبة عليها، فهو في نهاية الأمر يصب في الصالح العام.

قلة التوعية

وقال المواطن ناصر محمد الراشدي إن عدداً من السائقين يقودون السيارات دائماً في عجلة وسرعة، نتيجة صغر السن وقلة التوعية اللذين لهما دور كبير في إصلاح سلوك الشباب، فهم دائماً يميلون للجوء إلى السرعة، دون إدراك لخطورتها أو ما تسببه من إصابات خطرة مستديمة، ومشاكل اجتماعية من زيادة الأطفال اليتامى والسيدات الأرامل، فضلاً عن الخسائر المادية.

إن إقناع الشباب بالتخلص من هذه العادة السيئة والتأني في القيادة، يكون بتوعيتهم وعرض أفلام الفيديو للحوادث المرورية وتوزيع كتيبات، وكذلك استخدام برامج التواصل الاجتماعي، إلى جانب نصيحة الأصدقاء، ولقد فقدت عدداً من أصدقائي بسبب حوادث طرق.

سالم النقبي: قانون المرور يشدد العقوبات

قال المحامي سالم عبيد النقبي إن قانون السير والمرور الاتحادي شدد عقوبة مخالفة قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، بالغرامة ألف درهم، وتسجيل 12 نقطة، تسجل حضورياً وغيابياً، وحجز المركبة شهراً. وشدد عقوبة التسابق الذي عرفه بتسابق اثنين أو أكثر من سائقي المركبات على الطرق دون تصريح من إدارة المرور، ووضع غرامة مالية بقيمة 2000 درهم على كل من يرتكب هذه المخالفة، فضلاً عن تسجيل 12 نقطة مرورية وحجز المركبة شهراً.

وأضاف أن القانون حدد لمخالفة قيادة المركبة بتهور غرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، ولكن عند حدوث إصابات وتعرض أحد المشاة للوفاة أو الإصابة يتم تحويل المخالفة إلى قضية بالمحكمة وهي جرائم مرورية تصل عقوبتها طبقاً لقوانين - العقوبات والدية الشرعية والسير والمرور الاتحادية - إلى السجن سبع سنوات والغرامة والإبعاد بالإضافة إلى الإلزام بسداد مبلغ يتم تقديره من قبل المحكمة لدية شرعية لورثة المتوفين من جراء الحادث المروري، بالإضافة إلى التدابير المقررة قانوناً.