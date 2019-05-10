شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه شباب الأهلي تحت أنظار «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يأمل الشارقة متصدر ترتيب دوري الخليج العربي في حسم الصراع على اللقب في المرحلة 24، حيث يملك فرصتين لذلك، الأولى في حال فوز النصر على ضيفه شباب الأهلي اليوم، أو في حال فوز «الملك» على الوصل غداً السبت.

وتفتتح المسابقة اليوم بأربع مواجهات في سهرة رمضانية ممتعة، حيث يلتقي شباب الأهلي مع النصر على أرض الأخير، بينما سيكون الإمارات أمام اختبار صعب على أرضه وهو يستقبل الجزيرة ثالث الترتيب، بينما سيكون على الفجيرة التمسك بفرصة البقاء بين الكبار حين يحل ضيفاً على الظفرة في ملعب حمدان بن زايد، في الوقت الذي يستقبل بني ياس ضيفه اتحاد كلباء.

يشهد يوم غد 3 مباريات، الأولى بين الوصل والشارقة، بينما يحل العين الرابع ضيفاً على دبا الفجيرة، في الوقت الذي سيستقبل الوحدة ضيفه عجمان.

وقد تسهم هذه المرحلة في تحديد هوية البطل، وهوية أول الهابطين في ظل الحسابات التي تحكم النتائج التي ستسفر عنها مباريات اليوم والغد.

في اللقاء الأول، يحل شباب الأهلي وصيف الترتيب العام (47 نقطة) ضيفاً في العاشرة مساء اليوم على النصر الثامن (30 نقطة) في موقعة مهمة قد تحدد هوية البطل.

ويدرك شباب الأهلي أنه لا يملك خيار نزيف أي نقطة في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم، خاصة أن الخسارة ستؤدي إلى تتويج الشارقة رسمياً باللقب قبل لقاء الغد أمام الوصل.

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في المقابل، لن يفرط النصر (30 نقطة) بمكتسبات المرحلة الماضية، حيث لم يخسر في آخر خمس مباريات تحت قيادة مدربه الجديد كايو زاناردي.

ويستقبل الإمارات الثاني عشر (18 نقطة) في العاشرة مساء اليوم ضيفه الجزيرة الثالث وصاحب 41 نقطة في مباراة مهمة للفريقين.

ويريد الإمارات تعزيز فرصته في البقاء لموسم جديد في عالم الأضواء، بعدما جدد فريق «الصقور» من آماله بفوزه في المرحلة السابقة على الفجيرة بهدف من البرازيلي ماركوس.

من جهته، لن يرضى الجزيرة بالتعرض لخسارة جديدة، بعدما أضاع بوصلة الانتصارات في الجولات الثلاث الأخيرة التي حصد بها نقطة واحدة، حتى بات موقعه في المربع الذهبي وفي المشاركة الآسيوية الموسم المقبل مهدداً.

ويحل الفجيرة وصيف القاع (15 نقطة) في العاشرة مساء ضيفاً على الظفرة العاشر (28 نقطة) في مواجهة مصيرية للضيوف في رحلتهم من أجل البقاء مع الكبار.

ويتطلع الفجيرة إلى تحقيق الفوز وضمان الحصول على النقاط الثلاث، والعودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم يحصد الفجيرة سوى نقطتين في الجولات ال 12 الأخيرة، مما تسبب في تراجع الفريق نحو وصافة القاع، حيث بات يعيش في دوامة الخطر التي تحدق به وقد تدفع به للعودة إلى عالم المظاليم. أما الظفرة (28 نقطة) فيلعب من أجل تحسين موقعه فقط. وستكون مباراة بني ياس مع اتحاد كلباء هادئة بالنسبة لكلباء صاحب 24 نقطة والذي ضمن البقاء منطقياً، في حين ستكون مهمة ل «السماوي» صاحب 36 نقطة، والذي لديه فرصة حسابياً لاحتلال أحد المراكز الآسيوية.