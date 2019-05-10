هاري يعود لعمله بعد ولادة آرتشي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد ثلاثة أيام من مولد طفله آرتشي، عاد الأمير البريطاني هاري إلى عمله، أمس، حيث حضر مراسم بدء الاستعداد لدورة ألعاب إنفكتوس 2020، وهو الحدث الرياضي الذي دشنه لمساعدة مصابي الجيش. وتقام دورة الألعاب في لاهاي العام المقبل، وتشمل مشاركة قدامى المحاربين في رياضات مثل كرة السلة على كراس متحركة، وكرة الطائرة، وهم جلوس.

وخدم هاري في الجيش البريطاني، وأكمل جولتين في أفغانستان. وأقيمت دورة ألعاب إنفكتوس أول مرة في لندن عام 2014.

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وكان دوق ساسكس الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، أعلنا، أمس الأول، أنهما اختارا لابنهما الذي سيكون ترتيبه السابع في ولاية العرش، اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور.

من ناحية أخرى، فصلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أحد مذيعيها بعدما نشر صورة على «تويتر» لقرد يرتدي ملابس وعليها تعليق «الطفل الملكي يغادر المستشفى».

وكتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة «بي.بي.سي 5» على تويتر «فصلت للتو من العمل». وأوردت «بي.بي.سي» الأنباء أيضاً.