«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق رمضانية السيدات بمشاركة 340 لاعبة

انطلقت أمس فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الحادية عشرة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها.. في رمضان نحييها»، وتشارك في منافساتها 340 لاعبة يمثلن 25 فريقاً ونادياً من مختلف إمارات ومدن الدولة، يتنافسن في 4 ألعاب تشمل كرة السلة، وكرة الطائرة، والرماية، والكاراتيه.

واستهلت فعاليات الدورة بجلسة تفاعلية قدمتها خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة، وشارك فيها عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأحمد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما حضر الانطلاقة كونولنورولاييفا، ممثلاً عن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وتحدثت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المحور الرئيسي للجلسة، عن كيفية تحويل الرياضة إلى أداة من أدوات التسامح والتعايش مع الآخر،واستهلت الملا الجلسة باستحضار مقولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي قال «لو تخيلنا العالم جيراناً متجاورين، وكل جار يقوم بدوره لكانت الإنسانية بخير»، في إشارة إلى ضرورة التعايش مع الآخرين بتسامح وتفاهم، مدللة على النسيج المجتمعي الإماراتي الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية، تعيش جميعها بانسجام وتفاهم.

وقالت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «استطاعت الدورة الرمضانية الرياضية، خلال السنوات الماضية أن تؤكد حضورها الفاعل، كمنصة استقطبت على ميادين منافساتها نخبة من اللاعبات، اللواتي سعين بجدٍّ وعزيمة إلى نقل صورة حضارية تشير إلى الواقع الرياضي الذي تتمتع به إمارة الشارقة».

قال عيسى هلال أمين عام المجلس الرياضي: «أستثمر هذه الفرصة لأكون دائماً بالقرب من بناتنا، لأشجعهن وأساندهن في التركيز على الأهداف التي تردن تحقيقها، فأنتن مربيات أجيال، وهدفنا أن الرياضة تكون استثماراً لوقتكن تعزز من إمكاناتكن وفي الأسبوع المقبل سنزور السعودية لإطلاق «استراتيجية الرياضة» التي ستكون لاعباتنا ركيزتها الأساسية».

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وتطرق هلال إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد إمارة الشارقة لرياضة المرأة إلى جمهورية مصر، للمشاركة في مؤتمر «التحديات التي تواجه رياضة المرأة»، مشيراً إلى أن السمعة الطيبة التي تحظى بها لاعباتنا سبقتنا إلى هناك، معززة من مكانة دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً فيما يتعلق بدعمها ومساندتها لرياضة المرأة.

وقالت كونولنور ولاييفا، ممثل عن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وعضو في مجلس إدارته: «يسعدني الوجود في إمارة الشارقة لدعم رياضة المرأة، وتعزيز الوعي بأهمية رياضة المرأة في دول العالم الإسلامي».

تكريم الرعاة

اختتمت الجلسة بتكريم رعاة الدورة وهم الراعي الاستراتيجي مجلس الشارقة الرياضي، والعربية للطيران، وقناة الشارقة الرياضية، ومركز كوزمو هيلث الطبي، وسينيورنيوتريشن.

وتستمر اليوم منافسات الدورة بمواجهات ألعاب كرة الطائرة، والرماية، والقوس والسهم، كما تمتد منافسات القوس والسهم على مدار يومين، والرماية على مدى ثلاثة أيام، والطائرة أربعة أيام، فيما تتواجه فرق كرة السلة يومي 13 و14 مايو الجاري.