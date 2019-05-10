دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيقيات قوقل الموسيقية تتجاوز 15 مليون اشتراك

وفقاً لموقع Bloomberg فإن عدد الاشتراكات لتطبيقات قوقل الموسيقية قد تجاوز 15 مليون اشتراك موزعة بين تطبيق Google Play Music وYouTube Music، حيث أن العدد الإجمالي للاشتراكات يحوي تلك الاشتراكات المجانية التجريبية، لتحل قوقل بشقها الموسيقي في مرتبة قريبة بعد خدمة أبل الموسيقية وسبوتيفاي ومتقدمة على بنادورا.

وتبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في خدمات قوقل الموسيقية نفس السعر للمنافسين الكبار بملبغ 10 دولارات للفرد و15 دولاراً للاشتراك العائلي والذي يتيح الاستفادة لـ 6 أشخاص، مع العلم أن عدد اشتراكات سبوتيفاي بلغ 100 مليون عالمياً فيما أن عدد مشتركي خدمة آبل قد تجاوز 50 مليوناً وبنادورا 7 ملايين اشتراك.

وقالت قوقل أنها ترى في خدمة يوتيوب الموسيقية مستقبل الاشتراكات لشقها الموسيقي حيث أنها ستعمل بشكل تدريجي للتخلي عن تطبيق Google Play Music لصالح التركيز على YouTube Music وتوفيره جميع المناطق مع الإمكانيات اللازمة، لكن من الواضح أن هذه الخطوة لن ترى النور في الوقت القريب نظراً لتباطؤ العمل عليها من الشركة حالياً.

التدوينة تطبيقات قوقل الموسيقية تتجاوز 15 مليون اشتراك ظهرت أولاً على عالم التقنية.