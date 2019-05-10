شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أمريكى: واشنطن تعتزم الإعلان عن رؤيتها للسلام بين فلسطين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط جايسن جرينبلات، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا رؤية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إنها ستكون واقعية وقابلة للتطبيق لكنها ستتطلب من الجانبين قبول التسوية.

وأكد جرينبلات - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، مساء الخميس - أن حزمة التسويات التى تتضمنها الرؤية الأمريكية للسلام ستمكن الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى من ترك الماضى وراءهما والبدء فى فصل جديد يمنح الأمل والكثير من الفرص للمنطقة بأسرها.

ودعا جرينبلات، الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى إلى النظر فى الخطة الأمريكية التى ستعلن قريبا قبل اتخاذ أى خطوة أحادية، مؤكدا التزام واشنطن ببناء مستقبل أفضل للجانبين رغم صعوبة هذا الطريق.