شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يبحث مع المجلس الوطني الوضع الامني في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس الأمن العراقي برئاسة عادل المهدي الوضع الأمني في نينوى.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أن مجلس الأمن الوطني اجتمع برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لافتا إلى أنه أطلع أعضاء المجلس على زيارته الأخيرة إلى ألمانيا وفرنسا ونتائجهما لصالح تعزيز مكانة العراق في محيطه العربي والإقليمي والدولي وأمنه واستقراره وتطوره الاقتصادي والعمراني والخدمي.

وتابع أن المجلس ناقش توطين رواتب منسوبي الوزارات والجهات الأمنية، حيث أطلع على تقرير مفصل عن الآليات والخطوات المتبعة وماتم انجازه حتى الآن لتنفيذ توطين رواتب الأجهزة الأمنية أسوة بموظفي الدولة، ومايحققه إجراء التوطين من ضمان وصول الرواتب لمستحقيها والحصول على التسهيلات والقروض المالية الممنوحة، إلى جانب ما يحققه التوطين من حفظ المال العام ومحاربة الفساد وتنشيط الاقتصاد والحركة المصرفية.

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وأكد البيان أنه تمت مناقشة الأوضاع الأمنية في نينوى وشرق البلاد وجنوب محافظة صلاح الدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والنظام.