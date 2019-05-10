شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع دولي في الأمم المتحدة بفيينا يناقش زيادة جهود مكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات اليوم اجتماعها الثاني مع لجنة فيينا للمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة المخدرات لبحث موضوع "الشباب والمخدرات".

وقال بيان لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا ، اليوم الخميس ، إن ممثلي المجتمع المدني وأعضاء الهيئة أكدوا على أهمية منع تعاطي المخدرات بين الشباب واتخاذ تدابير للحد من الأضرار وعلاج تعاطي المخدرات .

وأضاف البيان أن رئيس الهيئة الدولية فيروي سومياي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن الأطفال والشباب لهم الحق المتساوي في حياة صحية خالية من الصعوبات المرتبطة بتعاطي المخدرات ، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات يسهم بشكل إيجابي في صحة ورفاهية الجميع بمن فيهم الشباب.

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ولفت البيان إلى طرح المنظمات غير الحكومية المشاركة في الاجتماع عدة وجهات نظر وخبرات حول العوامل المعقدة التي تسهم في تعاطي الشباب للمخدرات ، مشيرا إلى أن الاجتماع كان فرصة لتبادل غير رسمي للخبرات والأفكار والممارسات الجيدة بين المنظمات غير الحكومية والهيئة الدولية .

وذكر البيان أنه كان هناك إجماع على أن نُهج الوقاية والعلاج يجب أن يعملا معًا وينبغي أن يكون فعالا وقائما على الأدلة وأن يركز على احتياجات الفرد وظروفه.