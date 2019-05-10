"أنصار الله" تقصف بصاروخين قوات يمنية في جيزان وقبالة نجران

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن الجماعة أطلقت صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمع للجيش اليمني قبالة جبل قيس في جيزان. وذكرت أن مقاتلي "أنصار الله" أعطبوا آلية عسكرية يمنية في موقع المعريضة بجيزان. وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، استهدفت جماعة أنصار الله تجمعا للجيش اليمني بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 في القذاميل بمنطقة الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف والمحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

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