"الصحة العالمية": استهداف سيارة إسعاف بطرابلس انتهاك مروّع

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

أدانت كل من منظمة الصحة العالمية، والبعثة الأممية في ليبيا، الخميس، بأشد العبارات، هجوما استهدف سيارة إسعاف في العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن إصابة 3 من العاملين بالمجال الصحي.

جاء ذلك في بيان نشرته منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، وتغريدة للبعثة الأممية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

ونقل بيان "الصحة العالمية"، عن ممثلها في ليبيا، سيد جعفر حسين، قوله إن "الهجوم الذي استهدف، الأربعاء سيارة إسعاف تحمل شعارات مرئية، يعد انتهاكًا مروعًا لا يطاق للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "لم يقتصر الأمر على إصابة أفراد مهمين في هذا الهجوم فحسب، بل تم تخريب سيارة الإسعاف نفسها، ما يحرم المرضى من الرعاية المستقبلية".

وفي ذات الصدد، نقل البيان عن أحمد المنذري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، قوله إن "هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية للحرب يمكن أن يعرض عمليات المستشفيات الميدانية وفرق الإسعاف للخطر، ويردع العاملين الصحيين المتفانين عن أداء واجباتهم المنقذة للحياة".

ولم يقدم البيان، أي معطيات حول الجهة التي هاجمت سيارة الإسعاف.

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من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "صدمتها" من الهجوم الذي استهدف سيارة الإسعاف المدرعة في منطقة قصر بن غشير، في طرابلس.

وأوضحت البعثة، أن الهجوم أسفر عن "إصابة مدير خدمات الإسعاف والطوارئ الطبية، وعامِليْن طبّيين اثنين بجروح خطيرة".

ورأت في "الهجمات على العاملين في القطاع الصحي انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي".

ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت الأمم المتحدة مقتل 4 على الأقل من العاملين في المجال الصحي، وإصابة 11 سيارة إسعاف بأضرار أو دُمرت بالكامل، وذلك منذ انطلاق هجوم طرابلس.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه طرابلس، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما أطلقه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ورغم أن قوات حفتر تمكنت من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، إلا أنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.

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