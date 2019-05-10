نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365
يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة مشاورات طارئة بشأن الوضع الحالي في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن الجلسة ستعقد 9:30 بتوقيت نيويورك، على أن تتلوها مباشرة جلسة مشاورات أخرى حول إدلب السورية.
يشار أن البعثة الإندونيسية لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة أعمال المجلس لهذا الشهر، لم تعلن رسميا حتى اللحظة انعقاد جلسة المشاورات الطارئة حول ليبيا.
لكن مصادر دبلوماسية أكدت للأناضول، موعد انعقاد الجلسة، التي سيعقبها جلسة ثانية حول إدلب السورية.
وأفادت المصادر في المنظمة الدولية، في وقت سابق الخميس، أن 3 دول هي الكويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) وألمانيا وبلجيكا، تقدموا بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي "ديان تريانسيا دجاني"، لعقد الجلسة الطارئة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.