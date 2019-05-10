الأمم المتحدة تطالب "قسد" السماح بوصول المساعدات لمخيم "الهول"

نيويورك/ بتول يوروك/ الخليج 365

طالبت لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، السماح للمنظمات الإنسانية الدولية الوصول إلى مراكز الاعتقال التي تسيطر عليها ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها "ب ي د/ ي ب ك"، الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، باولو سيرجيو بينهيرو، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الخميس، حول تقييمه للوضع في مخيم الهول، الواقع بمحافظة الحسكة السورية (شمال شرق).

ووصف بينهيرو، الوضع في مخيم الهول، بأنه "سيئ للغاية"، وأن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وأضاف أن المخيم يضم 73 ألف شخص، يشكل النساء والأطفال ما نسبته 92 بالمئة، و15 بالمئة منه أجانب.

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وذكر بينهيرو، أن مخيم الهول، يضم 11 ألف مواطن أجنبي، ورفضت بلدانهم استقبالهم، وسحبت منهم الجنسية، لأنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إلى المخيمات التي تضم معتقلي "داعش".

وأضاف أن المقاتلين الأجانب ينتمون لحوالي 50 دولة، يعيشون في ظروف اعتقال سيئة ويتعرضون للتعذيب.

جدير بالذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، يجمع في مخيم الهول، الذي أقامه في أبريل/ نيسان 2017، المدنيين الفارين من الاشتباكات أثناء قتاله "داعش"، إضافة إلى عائلات عناصر الأخير، الذين سلموا أنفسهم.

ورغم سماح "ي ب ك/ بي كا كا"، للنازحين بدخول المخيم، إلا أنه يعاملهم بطريقة مهينة، حيث توفي حتى اليوم قرابة 100 طفل و10 نساء، جراء الظروف السيئة في المخيم، وممارسات التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.