إسرائيل تسمح للصيادين في غزة باستئناف عملهم

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قررت السلطات الإسرائيلية، السماح لصيادي قطاع غزة باستئناف العمل، بدءا من الجمعة، بعد أن كانت أوقفته قبل أيام، خلال التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين، للأناضول: "إن الاحتلال أبلغنا بإعادة فتح البحر أمام الصيادين على مساحة 6 أميال من شمالي غزة وتزيد لـ 12 ميلا بحريا من ميناء غزة وحتى رفح جنوبا".

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت وحتّى فجر اثنين، تصعيدا عسكريا، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

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وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من القطاع، حسب الإعلام العبري.

وفجر الإثنين الماضي، أعلنت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.