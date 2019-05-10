إنسان تحتفي بأبناء وبنات الجمعية بمناسبة انتهاء العام الدراسي

الخليج - عبدالرحمن الشهري

أقام فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق حفل فرحة نجاح 2019 وذلك احتفاء بأبناء وبنات الجمعية بمناسبة انتهاء العام الدراسي والذي تكلل بالنجاح والنتائج المشرفة شاركهم الفرحة عدد من رؤساء الدوائر الحكومية وأعيان المحافظة

حيث أقيمت عدة فعاليات ترفيهية ومسابقات حركية وألعاب نالت استحسان الأبناء بإشراف عدد من الفرق الترفيهية ذات الاختصاص وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا التشجيعية على الناجحين وشهادات الشكر والدروع التذكارية على المشاركين والداعمين لهذا المحفل الإنساني وقال مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق الأستاذ محمد بن عبد الله العوين أن الجمعيةتحتفي بهذه المناسبة سنوياً وذلك بإقامة العديد من البرامج والأنشطة التي تسهم في رفع معنويات الطلاب والطالبات لحثهم على النجاح والتفوق وأن يسهموا في رقي وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأضاف”العوين” أن الفرع قام ببناء شراكة وطيدة مع إدارة التعليم لمتابعة ودعم الأبناء والبنات الطلاب والطالبات وقد أثمرت تلك الشراكة بأن حققوا نتائج مشرفة ولله الحمد كما شكر “العوين” جميع من شارك لإنجاح هذه الاحتفالية من جهات حكومية وخاصة وموظفي وموظفات الفرع

والشكر موصل للشركة الراعية شركة سيرا القابضة التي تكفلت بكافة احتياجات الحفل

وأعلن “العوين” عن انطلاقة الحملة التسويقة لوقفي الحوطة والحريق بتكلفة إجمالية تقدر بأربعة ملايين ومائة ألف ريال

من جهتها قالت رئيسة القسم النسائي الأستاذة تهاني آل طالب أن الفرع أخذ على عاتقه خدمة أبناء وبنات الجمعية داخل أسرهم الطبيعية وتقدم لهم الرعاية المختلفة ومن ضمنها الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية والمالية والمساعدة على الزواج وتسديد الايجارات