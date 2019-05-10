إصابة رجل وأطفاله الثلاثة إثر #حادث انقلاب مروع بـ #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب رجل وثلاث من أطفاله في حادث انقلاب مروع، وقع مساء اليوم في الباحة.

وقالت مصادر، إن الأب أخذ أطفاله الثلاثة لقضاء وقت قبل أذان المغرب، إلا أن السيارة انحرفت وانقلبت في منطقة وعرة.

وأشارت إلى أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقّت بلاغًا عن حادث انقلاب لعائلة، في السادسة و13 دقيقة، قبل مغرب اليوم الخميس 4/ 9/ 1440 هـ، على الرقم الموحد (997) الموقع معشوقة الناصف طريق السلمة.

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وأكد الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث بقيادة سعد عوض الزهراني .

وتابع: «وعند وصول الفرق الإسعافية إلى معشوقة، اتضح إصابة بالغ بكسور بالأطراف السفلية، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر سنتين بإصابة في الرأس»، مشيرًا إلى إصابة طفلين آخرين 11 و12 سنة بإصابات متوسطة، تعاملت معها فرق الهلال الأحمر ونقلتها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأهاب الزهراني، بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق «أسعفني»، عند حدوث أي مكروه.