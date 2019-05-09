شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تنقل بعض أسهمها إلى محفظة «الاستثمارات الرائدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أمس الخميس، نقل بعض الأسهم في المحفظة الاستثمارية للمؤسسة إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة بغرض إداراتها وتعظيم العوائد الاستثمارية منها بما يحقق أهداف المؤسسة وطموحاتها ويخدم المشتركين والمتقاعدين.

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وأوضحت المؤسسة في بيان لها: “أن ذلك يأتي سعياً منها في إعادة إدارة استثماراتها وهيكلتها، ورفع العائد الاستثماري للأصول الاستثمارية، وانطلاقاً من دور المؤسسة في تعزيز خدماتها وتطوير قدراتها الاستثمارية وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وتحسين العمليات الاستثمارية وفق استراتيجيتها؛ وبناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الاستثمارات الرائدة (شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد)، ورغبةً من المؤسسة في تفعيل دور شركة الاستثمارات الرائدة في القيام بأغراضها وإدارة استثمارات وأموال المؤسسة العامة للتقاعد.

وأشارت المؤسسة إلى أن نقل الأسهم من محفظتها الاستثمارية إلى شركة الاستثمارات الرائدة لا يعدّ بيعاً منها لأصولها للشركة، وإنما هو لتمكين الشركة من ممارسة دورها في إدارة استثمارات المؤسسة وأموالها.

الجدير بالذكر، أن عملية نقل الأسهم المشار إليها ستسهم في زيادة عدد الأسهم الحرة؛ وبالتالي تعزيز السيولة في السوق المالية وجذب المستثمرين مما يؤدي إلى دعم وتنمية السوق.