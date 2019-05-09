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«المرور» يقدم نصيحة مهمة للسائقين في رمضان

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم “المرور السعودي”، اليوم الخميس، نصيحة مهمة للسائقين خلال شهر رمضان؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وقال حساب “المرور السعودي” على “تويتر”: “حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق يجب التأني والبعد عن الانفعال أثناء القيادة”.

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وأضاف الحساب: أن “الصوم تهذيب للنفس، ابتعد عن الانفعالات أثناء القيادة”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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