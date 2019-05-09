شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «حميدان التركي» يكشف عن قرار صادم بحق والده من لجنة الإفراج المشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، عن قرار صادم بحق والده من لجنة الإفراج المشروطـ، وذلك بعد منعه من حضور الجلسة.

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وقال “التركي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بعد منع والدي (حميدان التركي) من حضور جلسة الإفراج المشروط، لجنة البرول تقرر تأجيل الجلسة لمدة شهرين”.

يُشار إلى أن هذا القرار جاء بعدما منعت إدارة السجن المعتقل “حميدان التركي” من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية، منعت ابنتي حميدان التركي نورة وأروى المتواجدتين في الولايات المتحدة الأمريكية من زيارة والدهما بالسجن الثلاثاء الماضي.